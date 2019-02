Juweliersketen Pandora gaat het anders doen: geen kortingsacties meer

Met YouTube Kids krijgen ouders controle over kijkgedrag kroost

3:45 Vier jaar na introductie in de VS is Google's jeugdversie van YouTube vanaf dinsdag ook in Nederland beschikbaar. Op YouTube Kids staan miljoenen kindvriendelijke video’s, van de smurfen tot The Voice Kids. Ouders kunnen bovendien op diverse manieren het kijkgedrag van hun kroost controleren.