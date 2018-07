Kaartje sturen? Dat kan 95 cent gaan kosten

De laatste jaren zijn de postzegelprijzen flink gestegen. Een postzegel is nu 0,83 euro. Vorig jaar was dat 0,78 en in 2012 0,50 euro. De relatief hoge maximale stijging is te wijten aan het teruglopende aantal brieven dat verstuurd wordt. Hoe minder post verstuurd wordt, des te hoger de tarieven mogen zijn, stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

PostNL doet op basis van de tariefruimte een eigen voorstel om de tarieven te verhogen. Dat wordt vervolgens goedgekeurd door de toezichthouder ACM.

De exacte prijs van een postzegel in 2019 wordt later dit jaar bekendgemaakt. Dat geldt ook voor de tarieven van pakketten en aangetekende post.

Negatieve spiraal

René Hillesum, hoofdredacteur van maandblad Filatelie en al tientallen jaren postzegelexpert, verwacht dat we door de prijsstijgingen steeds minder post versturen. ,,We houden alleen nog de noodzakelijke post over, zoals de trouw-, rouw-en geboortekaarten. De vakantiekaart en verjaardagskaart gaan tegenwoordig via de mail of whatsapp", concludeert hij.