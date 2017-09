Kaasjongen uit Holland laat Amerika smelten

,,In 2000 stapte ik in het bedrijf van mijn vader. Toen verkocht ik kaasschaven in Bodegraven, terwijl ik de wereld wilde zien." Twee jaar later besluit hij de stap te wagen. Boska levert nu aan 90 landen, promoot zijn producten op beurzen en richt zich na de kaasprofessional nu óók op de consument. De showroom in Manhattan heeft een bar waar klanten producten kunnen uitproberen en kaas kunnen proeven.



,,In Nederland zijn we heel beschaafd. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. In de VS werkt dat niet. Hier moet je een verhaal vertellen. Amerikanen vinden het fantastisch te horen dat ik de vierde generatie ben in de zaak en dat het bedrijf al sinds 1896 bestaat. Dat ik geboren ben in Gouda, vinden ze helemaal mooi."