Kabinet raamt begrotingstekort dit jaar op 68 miljard euro

Miljardair en Rotterdam-promotor Cees de Bruin (74) overleden

11:59 Ondernemer Cees de Bruin is woensdagnacht overleden. Met een geschat vermogen van 1,2 miljard euro was hij een van de rijkste mannen van Rotterdam, de stad waar hij ook maatschappelijk actief was. De Bruin stond al jaren in de top van de allerrijksten van Nederland. Hij werd 74 jaar oud.