Kampeerketen De Vrijbuiter opnieuw in zwaar weer

Het personeel van de kampeerhallen is donderdag ingelicht over de situatie, meldt Dagblad van het Noorden. Volgens de krant kregen klanten gistermiddag opmerkelijk genoeg nog een mail van De Vrijbuiter om hen te verleiden tot het doen van online 'spoedaankopen'.

Directeur Ivo Richaers laat in een reactie weten 'nog niet veel' te kunnen zeggen. ,,We zijn druk in overleg en werken enorm hard voor de toekomst van het bedrijf", verklaarde hij tegenover RTV Drenthe. Op de vraag hoe het zover heeft kunnen komen, antwoordt de directeur dat er meerdere factoren in het spel zijn. ,,Een daarvan is de moeilijke marktomstandigheid."

Al jaren in zwaar weer

De problemen komen niet geheel onverwacht. Het bedrijf zit al jaren in zwaar weer. De Vrijbuiter stond ook in 2014 al op de rand van een faillissement. De toenmalige directeur Steven de Raad besloot tot een ombouwoperatie om een eind te maken aan het saaie, stoffige imago van de winkels.

De grootste

De Vrijbuiter, naar eigen zeggen de grootste kampeerwinkel sinds 1985, werd opgericht door Jaap van Zuijlekom. De eerste en ook grootste vestiging kwam in Roden. Het bedrijf oefende vanaf het begin een enorme aantrekkingskracht uit op kampeerders en recreanten. In 2008 kwamen drie winkels zijn er in 2008 bij gekomen. In het hoogseizoen werken zo’n 300 mensen in de kampeerhallen, in het laagseizoen ruim honderd.