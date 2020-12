Kapsalons platgebeld door klanten die snel nog langs willen komen

Bij kapper ‘Coupe & Colour’ in Rotterdam staat de telefoon sinds het nieuws niet meer stil. Een medewerker meldt dat ze ‘de telefoon niet eens kan neerleggen, of hij gaat alweer’. De kapper blijft vandaag extra lang open: ‘we maken de meest crazy werkdag ever om iedereen nog vóór morgen te kunnen helpen’.

Ook andere kappers blijven langer open, weet woordvoerster Gonny Eussen van de brancheorganisatie ANKO. ,,Sommige kapsalons zijn zelf ook in de druk met het verzetten en verschuiven van afspraken", vult ze aan. Een formele bevestiging dat de kappers op slot gaan, heeft de koepelorganisatie nog niet gekregen maar het verbaast de organisatie niet als er draconische maatregelen genomen worden. ,,Het is een treurig beeld maar ja het zijn ook treurige cijfers.”

De brancheorganisatie ANKO is wel bezorgd dat sommige kapsters, net als tijdens de vorige lockdown, klanten thuis gaan knippen. ,,Met het oog op de kerst zal daar veel behoefte aan zijn. We doen een klemmend beroep aan kapsters om er niet op in te gaan. Laten we ons in godsnaam aan de regels houden zodat we het virus eronder krijgen”, aldus Eussen.

Of er ook een sluiting van de sportscholen komt, durft Patrick Rijnbeek van branchevereniging NL Actief niet te zeggen. .,,We zijn natuurlijk al eens eerder dicht geweest, dus we hebben er ervaring mee. We hebben nog geen beeld wat dat ditmaal gaat betekenen.”