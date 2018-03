Kassa! Deutsche Bank keert ruim 2 miljard aan bonussen uit

Met het bedrag aan variabele beloning is Deutsche Bank geen uitzondering. De Zwitserse concurrent UBS keerde vorig jaar bijvoorbeeld bijna 3 miljard uit. Bij Nederlandse banken is het betalen van bonussen aan gewoon personeel veel minder gebruikelijk. ING bijvoorbeeld schrapte de variabele bonus in 2012 uit de cao.



ING kwam deze maand in het nieuws door de voorgenomen salarisverhoging voor bestuursvoorzitter Ralph Hamers. Hij zou van 2 naar 3 miljoen gaan, maar dat voorstel werd na een storm aan kritiek ingetrokken.



Ter vergelijking: het bedrag dat Deutsche Bank aan bonussen betaalt, is 2000 keer het bedrag dat Hamers er bij zou krijgen. Daar moet wel bij aangetekend worden dat Deutsche Bank een stuk groter is. De topman van de bank, John Cryan, verdient 3,4 miljoen. Hij ziet voor het derde jaar op rij af van een bonus, omdat het nog steeds niet goed genoeg gaat met de bank.