KFC onder vuur na smakeloos bericht over Kristallnacht: ‘Trakteer jezelf op krokante kip’

Reclames voor drank, gokken, vliegen en slurpauto in de ban? ‘Zijn negatief voor klimaat en gezondheid’

Online pokeren, goedkope vliegtickets naar all in-resorts aan de Spaanse kust of een gedistingeerd whiskymerk. Steeds meer reclames liggen onder vuur in Den Haag. Is straks alleen het aanprijzen van tofu, bloemkool en het openbaar vervoer nog toegestaan?

1 april