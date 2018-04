Kijkshop probeert het opnieuw met KijkBijMij

KijkBijMij, het consumentenplatform van de in januari omgevallen winkelketen Kijkshop, is sinds vanochtend weer in de lucht. Het Zweedse moederbedrijf TheOne kondigde de doorstart van dit onderdeel eerder al aan.

Het assortiment van KijkBijMij bestaat uit onder meer elektronica, beauty en huishoudartikelen. Via de webshop en app kunnen consumenten producten bestellen. Ook kunnen particulieren elkaar via een videoverbinding koopadvies geven in ruil voor commissie. TheOne laat verder weten dat enkele oud-Kijkshopmedewerkers bij KijkBijMij in dienst zijn getreden en dat er plannen zijn om weer fysieke winkels te openen.

Via het platform kunnen gedupeerde Kijkshop-klanten die vanwege het faillissement hun spullen niet kregen geleverd een schadeclaim indienen. Als die claim wordt toegewezen, krijgen ze een shoptegoed bij KijkBijMij. Dit kan niet worden ingewisseld voor contanten.

Retaildeskundige Paul Moers noemt die actie een slimme marketingsstunt. ,,Op deze manier laten zij veel mensen kennismaken met dit nieuwe concept.” Hij liet zich al vaker kritisch uit over dit nieuwe consumentenplatform: ,,Wie gaat nu voor advies over een product naar een platform van Kijkshop, er bestaan zoveel andere alternatieven. Dit is too little too late.”

Toonbeeld

Bij de opening van het eerste filiaal in 1973 was Kijkshop nog het toonbeeld van vooruitgang. Mensen kregen een catalogus van het bedrijf in hun brievenbus, in de winkel zelf stonden de producten nog eens uitgestald in vitrines.

Het grootste pluspunt: door de efficiënte manier van werken én het lage risico op diefstal waren de producten 20 tot wel 50 procent goedkoper dan de adviesprijs van de fabrikant. De afgelopen jaren ging het bergafwaarts.