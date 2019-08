‘Kiloknaller weer in opmars, supermarkten stunten met vleesprijzen’

Het aantal vleesaanbiedingen in Nederlandse supermarkten is in de eerste helft van 2019 met 17 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is de sterkste stijging in vier jaar. In een halfjaar tijd stuntten de elf grote supermarkten bijna achtduizend keer met vlees. Dat blijkt uit de stuntmonitor van Wakker Dier.

De dierenwelzijnsorganisatie scant alle folders van elf supermarkten. Uit dit onderzoek blijkt dat de grootste stijging wordt veroorzaakt door het aantal aanbiedingen van vlees met één ster van het Beter Leven-keurmerk (initiatief van de Dierenbescherming).



,,Die namen toe van 3000 in 2018 naar 4023 in 2019, een stijging van 34 procent. Ook het aantal kiloknallers steeg met 4 procent naar 3951. De supermarkten zijn meer gaan stunten, zowel met kiloknallers als met stervlees. En dat is precies de verkeerde ontwikkeling,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.



Vrijwel alle supermarkten zijn volgens de stuntmonitor meer gaan stunten met vlees. De kleinere spannen de kroon. ,,Zo zette COOP 246 aanbiedingen meer in haar folders, een stijging van 41 procent. De grootste stunter is nog altijd Albert Heijn, met maar liefst 1399 vleesaanbiedingen in het eerste half jaar. De nummer twee, supermarkt PLUS, blijft daar met 878 aanbiedingen ver bij achter.’’

Opdrijven

De stunts drijven de vraag naar vlees op, concludeert Wakker Dier. De organisatie vindt juist dat de vleesconsumptie alleen al vanwege het welzijn van de dieren, de gezondheid van de consument en het klimaat naar beneden moet.



,,Supermarkten zouden kiloknallers kunnen vervangen door stunts met vlees met een keurmerk. We zien ook wel dat het aantal aanbiedingen met keurmerkvlees toeneemt, maar dat geldt helaas ook voor de kiloknallers. De afgelopen drie jaar zagen we juist een daling, nu weer een stijging. Het lijkt erop dat de toegenomen concurrentie onder supermarkten zorgt voor de toename. Het beeld dat ze minder kiloknallers verkopen, moet dus worden bijgesteld. En de dieren betalen de lage prijs met slechte leefomstandigheden”, zegt Hilhorst.

Wakker Dier zit vooral met de zogeheten ‘tussenkip’ van Albert Heijn in zijn maag. ,,Dat is geen plofkip; de leefomstandigheden zijn iets beter, maar nog steeds niet goed. Zestien kippen leven op een vierkante meter. Het vlees van deze tussenkip valt niet onder het Beter Leven-keurmerk en we constateren dat Albert Heijn deze tussenkip verkoopt om kosten te besparen. Wij scharen het vlees onder de kiloknaller.’’

Campagne

Wakker Dier begon onlangs met een campagne tegen AH. Hilhorst: ,,Van marktleider Albert Heijn verwacht je zulke slechte welzijnseisen niet. Zelfs Aldi geeft zijn kippen meer ruimte. Wij willen dat alle kip in de Nederlandse supermarkten minimaal voldoet aan de welzijnseisen van één Beter Leven-ster. Op die manier worden de grootste welzijnsproblemen bij de kippen weggenomen.’’

AH zegt dat de winkels nagenoeg elke week een scharrelvariant van kip in de aanbieding hebben. ,,Klanten kunnen dus elke week kiezen voor korting op de Albert Heijn-kip of korting op kip met een Beter Leven-keurmerk’’, aldus een woordvoerder. Dat zorgt er volgens AH voor dat de verkoop van kip met een Beter Leven-keurmerk groeit. ,,Zowel in actieperiodes als daarbuiten. Daarmee is Albert Heijn in Nederland de grootste verkoper van biologische kip en scharrelkip.”

Verkeerd beeld

De woordvoerder geeft verder aan dat Wakker Dier onvermeld laat dat de supermarkt minstens zoveel aanbiedingen heeft op het gebied van groente en fruit. ,,En dat we een uitgebreid vegetarisch assortiment hebben dat we actief promoten. We vinden het een goede zaak dat Wakker Dier zich inzet voor dierenwelzijn, maar Wakker Dier zet met haar campagnes en persberichten echt een verkeerd beeld neer van Albert Heijn.’’

Wakker Dier houdt vanaf 2010 alle vleesaanbiedingen van de grootste supermarktketens bij. De organisatie bekijkt daarvoor de folders van Albert Heijn, Aldi, Coop, Deen, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Plus en Vomar. Volgens de organisatie houdt het gestunt de lage vleesprijzen in stand en daarmee de constante druk bij boeren om zo goedkoop mogelijk te produceren.