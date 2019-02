‘Kind wil voelen, ruiken en proeven in een speelgoedwinkel’

Toyota wil samen met het Nederland­se DIFFER waterstof uit lucht produceren

11:18 Het klinkt als een goocheltruc: je brengt een speciaal apparaat in contact met lucht, laat er zonlicht op vallen, en het produceert gratis brandstof. Toch is dit het basisidee van onderzoeker Mihalis Tsampas van DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) in samenwerking met Toyota Motor Europe (TME). De onderzoekspartners willen een systeem ontwikkelen dat waterdamp absorbeert en zonne-energie gebruikt om die damp vervolgens op te splitsen in waterstof en zuurstof.