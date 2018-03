Kinderen krijgen digitaal meer zakgeld dan handje contantje

Dit alles blijkt uit onderzoek in opdracht van Deloitte onder 500 kinderen naar aanleiding van de Week van het Geld. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat kinderen met een digitaal zakcentje per maand gemiddeld zo’n vijf euro meer ontvangen dan kinderen die dit handje contantje krijgen.

In het uitgavenpatroon zit ook een verschil tussen digitaal en cash. Gemiddeld besteden kinderen met bankpas 12,30 euro per maand en contant geven ze 8,25 euro uit. Onder de streep houden de kinderen met cash zakgeld uiteindelijk dus iets minder over.

Karin Radstaak van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft een verklaring voor het verschil: ,, Ouders en kinderen hebben bij digitaal geld vaak minder 'gevoel', omdat het niet tastbaar en zichtbaar is. Daarom is ons advies om gepinde bedragen geregeld te checken.'' Ze verwijst naar een onderzoek waarbij kinderen met tien dubbeltjes meer in handen denken te hebben dan met een losse euro.

Jongens meer zakgeld dan meisjes

Tussen de 10 en 12 jaar is 18,56 euro per maand het gemiddelde bedrag bij digitaal zakgeld. Zoals volwassenen de salariskloof tussen mannen en vrouwen kennen, bestaat deze ook onder kinderen. Jongens krijgen maandelijks namelijk gemiddeld twee euro meer zakgeld dan de meisjes. Het Nibud zegt nooit onderzoek te hebben gedaan waarom dit zo is. Karin Radstaak van Nibud: ,,De hoogte moet afhankelijk zijn van het kind van het zakgeld moet doen. Maar wij hebben niet de indruk dat jongens meer ermee moeten doen dan meisjes.''

Geen zakgeld

Ruim elf procent zegt helemaal geen zakgeld te krijgen. Radstaak: ,,Dit kan verschillende oorzaken hebben. Sommige ouders betalen liever zelf alles voor kinderen, soms vinden ouders dat er onvoldoende geld is en soms is het cultureel bepaald. Het niet krijgen van zakgeld wil overigens niet zeggen dat ouders hun kinderen niet kunnen leren om met geld om te gaan. Financiële opvoeding bestaat ook uit het vertonen van het juiste voorbeeldgedrag, het praten over de kosten van een bepaalde aanschaf en waarom je die wel of niet zou doen. Alleen een budget geven op vakantie of voor cadeautjes voldoet ook.''

Handig zo'n pinpas

Ruim de ​helft (56 procent) ​van de 10 tot 12-jarigen heeft een eigen pinpas. Onder de 12-jarigen is dit aantal gestegen naar 64 procent. De kinderen noemen een pinpas ‘superhandig’, maar of ze er ook verantwoordelijk mee om kunnen gaan, is nog maar de vraag. Zo zegt 12 procent zijn of haar pincode aan een onbekende geven en één op de zeven kinderen schermt zijn of haar pincode niet af. 14 procent heeft weleens de pincode te vaak fout ingetoetst, waardoor de pinpas werd geblokkeerd.

Webwinkelen

Met digitaal geld kun je digitaal shoppen, dat beseffen kinderen maar al te goed. En toch gaan de kinderen daar iets voorzichtiger mee om. Zo zal 65 procent eerst naar zijn of haar ouders toestappen om te vragen of een website veilig is. En dat is maar goed ook, want meer dan de helft (62 procent) ziet geen verschil tussen een beveiligde en een onbeveiligde website. De herkenning van phishingmails en internetfraude wordt wel groter naarmate ze ouder worden. Op 12-jarige leeftijd zegt 51 procent een onveilige website te herkennen. En de jongens zeggen hackpraktijken beter te herkennen dan de meisjes.