Klaas Knot: Het is stilte voor de storm, de economie kan nog lang niet zonder steun

Tijdens coronacri­sis een hotel in Den Haag openen? Ellen en Jan doen het gewoon: ‘Gasten komen wel’

3 oktober De vraag naar hotelkamers is historisch laag, maar in Den Haag schieten de nieuwe hotels als paddenstoelen uit de grond. Boutique hotel The Monument aan de Prinsegracht is een van die nieuwe verblijfaccommodaties. Eigenaar Ellen de Kroes en haar zoon Jan hebben even overwogen om te stoppen, maar besloten uiteindelijk toch door te zetten. ,,Het blijft niet altijd zo.’’