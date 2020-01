Klanten ABN Amro krijgen geen spaarrente meer, rijke spaarders moeten betalen

Doggybag ook in Nederland steeds gebruike­lij­ker

17:19 De doggybag wint stevig aan populariteit in Nederland. Bijna de helft (46 procent) van de Nederlanders krijgt wel eens een doggybag aangeboden na het eten in een restaurant. Vijf jaar geleden was dit nog 27 procent. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Natuur & Milieu.