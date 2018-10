Klanten Ryanair willen geld zien: voor 1,3 miljoen euro aan schadeclaims

Dat blijkt uit cijfers van de NOS en een reactie van een woordvoerster van EUclaim, een van de bedrijven die namens reizigers een vergoeding eist voor geannuleerde of vertraagde vluchten. Alleen al bij EUclaim dienden bijna 4500 Nederlanders, Belgen en Duitsers een verzoek tot compensatie in.

,,Het is dat Ryanair op 10 augustus stakingsbrekers heeft ingezet in Eindhoven, anders was het aantal gedupeerden op Eindhoven Airport nog veel hoger geweest", zegt een woordvoerster. ,,We verwachten dat de claims aan het adres van Ryanair verder zullen oplopen, gezien het voornemen van Ryanair-personeel om opnieuw te staken."