‘Kleding- en schoenenwinkels in 2021 niet hersteld van crisis’

Bovendien kunnen kleding en schoenen bij uitstek online besteld worden. De onlineverkopen gingen dan ook hard omhoog, maar dat is niet genoeg om verlies in fysieke kleding- en schoenenwinkels goed te maken. De bank verwacht dat volgend jaar de omzet in kleding- en schoenenwinkels met 5 procent zal stijgen, maar dat is onvoldoende voor herstel naar een niveau van voor de crisis.

Autodealers

Econoom Henk Hofstede van ABN AMRO schrijft dat retailers met een goed lopend onlinekanaal relatief beter door de crisis komen, omdat de verschuiving naar online deels blijvend is. ,,De crisis heeft een enorme impact op de retail en het consumentengedrag. Het is de vraag hoe snel we kunnen terugkeren naar een stabiele situatie. We verwachten dat een deel van de consumenten blijvend minder winkels zal bezoeken, gerichter en meer lokaal gaat winkelen en aankopen zal verleggen naar het onlinekanaal. Dit heeft een grote impact en kan leiden tot faillissementen, winkelsluitingen en leegstand in grootstedelijke winkelgebieden.’’