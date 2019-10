Kledinggigant H&M gaat kleding verhuren in Zweden

Het lijkt de omgekeerde wereld: de keten die zijn succes te danken heeft aan snel wisselende collecties en laaggeprijsde kledingstukken, zegt nu de wijze te willen veranderen waarop mode wordt gefabriceerd én geconsumeerd.



Het moet eerlijker en duurzamer. Om de daad bij het woord te voegen, begint de modewinkel een kleinschalige proef met kledingverhuur voor vaste klanten in het Zweedse Stockholm. Vanaf eind november zijn geselecteerde feestjurken, rokken en andere duurzame kledingstukken uit de zogeheten Conscious Exclusive-collecties tussen 2012 en 2019 daar te huur. Daarnaast worden kledingstukken verhuurd die geïnspireerd zijn op die collectie en die niet eerder te zien of te koop waren.



,,We bieden H&M Members, onze grootste fans, graag iets extra’s en het voldoet aan de behoefte van een groeiende groep mensen voor wie toegang tot fashion belangrijker is dan het bezit hiervan", licht een woordvoerster de proef toe. Met het initiatief lijkt de modeketen zijn pijlen te richten op de bewuste consument die daar wat geld voor over heeft.



De Zweden kunnen straks drie kledingstukken per week lenen. Zij betalen dan per item 350 Zweedse Kroon, omgerekend zo’n 32 euro per kledingstuk. Wat H&M verwacht van de proef en hoeveel klanten het bedrijf bijvoorbeeld hoopt te bereiken, kan de woordvoerster niet zeggen. ,,We bevinden ons nu nog voor de start van deze proef in Stockholm. Het is te vroeg om nu al te zeggen hoe dit initiatief ontvangen gaat worden.” Of er ook getest gaat worden met kledingverhuur in ons land (of andere landen) wil de woordvoerder evenmin zeggen. De retailer wil eerst de resultaten in Stockholm afwachten.