Kledingketen CoolCat failliet, honderden banen op de tocht

Kledingwinkelketen CoolCat vraagt faillissement aan. Bij het bedrijf -gespecialiseerd in kinder- en tienerkleding - werken 1450 mensen, waarvan 1180 in Nederland.

Net als veel andere winkelketens kampt het bedrijf met ,,zeer uitdagende” marktomstandigheden. Het bedrijf sloot jaren achtereen met ,,aanzienlijke verliezen”. De warme en lange zomer van 2018 en de tot dusver zachte winter van 2019 gaven volgens de onderneming het laatste zetje.

Doorstart

Het faillissement wordt naar verwachting dinsdag door de rechter uitgesproken en geldt voor de vennootschappen CoolCat Fashion en CoolCat Nederland. De buitenlandse entiteiten van CoolCat vallen buiten het faillissement. Er wordt gekeken of er een doorstart van de keten mogelijk is. CoolCat telt in Nederland 80 winkels. Daarnaast heeft de keten zeventien winkels in België, zes in Frankrijk en twee in Luxemburg. De winkels en de webshop van CoolCat blijven tot nader order open.

Ronald Kahn

De winkelketen, gespecialiseerd in kinder- en tienerkleding, werd 40 jaar geleden opgericht door de flamboyante zakenman Ronald Kahn, ook eigenaar van winkelketens MS Mode en America Today. Een paar jaar geleden zaten zaten de bedrijven van Kahn in de problemen. In 2016 maakte hij een verlies van ruim 15 miljoen euro. Vooral CoolCat deed het slecht, een grote reorganisatie volgde. ,,Over 2017 hebben we weer winst gemaakt, alleen CoolCat maakt nog een klein verlies. Maar dit jaar zal er weer winst gemaakt worden,’’ voorspelde Kahn vorig jaar in deze krant. ,,Ik zit nu 41 jaar in de mode en heb 38 jaar met winst gedraaid. Ik begon met één winkel met twee medewerkers. Nu werken er 4000 mensen bij mij.’’

In 2016 ging Kahn een samenwerking aan met Roland van Zetten, voormalige ceo van Hema. Met hem kocht hij de merknaam van het voormalige warenhuis V&D op. Samen hebben ze een online webwinkel van V&D opgezet.

Uit het bedrijf

Kahn besloot vorig jaar om zich geleidelijk terug te trekken uit het bedrijf. Zijn zoons hebben veel taken overgenomen. ,,Mijn zoons zijn 34. Ze zijn beter, sneller en alerter dan ik. De komende drie jaar trek ik me geleidelijk terug uit de onderneming. Wat mijn rol in de toekomst wordt, bepalen mijn zoons.’’

De keten heeft het afgelopen jaar geprobeerd de toekomst veilig te stellen door onder meer verliesgevende winkels te sluiten. Daarnaast werd afgelopen najaar rapper Ronnie Flex aangetrokken voor het maken van een eigen kledinglijn. Zijn CoolCat-collectie is sinds oktober te koop.

Via de site van de kledingketen kan er sinds maandagmiddag niets worden besteld. Er is sprake van een technische storing.