Kledingketen CoolCat maakt doorstart met eigenaar America Today

CoolCat werd onlangs failliet verklaard. De verkoop van kleding van het merk CoolCat wordt in april nog door de curator voortgezet vanuit de huidige winkels. De nieuwe eigenaar gaat de komende tijd in gesprek met de verhuurders van de winkelpanden. Retail Beheer benadrukt dat de webwinkel actief blijft en dat online een belangrijke rol gaat spelen in de nieuwe strategie. Bij de in 1979 door ondernemer Roland Kahn opgerichte onderneming werken in totaal 1450 mensen, waarvan 1180 in Nederland. Veel van de medewerkers zijn parttimers.

Belgische winkels

Naast de 80 winkels in ons land had CoolCat zeventien winkels in België. CoolCat hoopte die winkels open te houden, maar CoolCat België kwam tot de conclusie dat het daar niet ging lukken. Begin van de maand gingen de deuren dicht en werd faillissement aangevraagd.



De modeketen telt nu nog zes vestigingen in Frankrijk en twee in Luxemburg. In die landen én in Duitsland heeft de keten een webshop. Die buitenlandse onderdelen vallen buiten het faillissement.