Kledingketen Sissy-Boy failliet verklaard

Sissy-Boy kreeg eind vorig jaar te maken met tegenvallende verkopen, waardoor de onderneming ernstig onder druk kwam te staan. De directie probeerde de winkelketen weer gezond te krijgen door onder andere in de kosten te snijden, de collectie te verbeteren en te investeren in de winkels en de webshop. Maar dat mocht niet baten. De webshop was ‘wegens omstandigheden’ al voorlopig gesloten.

Vervolgens werd besloten om te zoeken naar een koper die in de keten wilde investeren. Dat leidde tot vergevorderde gesprekken, maar de beoogde koper trok zich later onverwachts terug.

600 medewerkers

De Nederlandse winkelketen werd in 1982 opgericht en is vooral bekend om de collectie kleding en woonaccessoires. Het bedrijf heeft in de Benelux 45 eigen winkels. In Nederland bevinden de meeste vestigingen zich in Amsterdam (6), Utrecht (4), Den Haag (3), Rotterdam (3), Breda (3), Eindhoven (2) en Den Bosch (2). Er werkten ruim 600 mensen bij Sissy-Boy.