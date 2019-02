Klimaatonzekerheid betekent nog niet dat we niets moeten doen

Bilderberg-lezing Wopke Hoekstra wil Nederland hervormen

8:00 CDA-minister van Financiën Wopke Hoekstra was afgelopen week de belangrijkste spreker op de fameuze Bilderbergconferenties. Daar praat de top van het Nederlands bedrijfsleven eens per jaar ‘onder strikte vertrouwelijkheid’ over de toekomst van Nederland en zijn economie. De minister doet een boekje open.