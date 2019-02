'KLM-baas mag aanblijven’

Het nieuwe voorstel, waarin onder meer sprake is van Elbers herbenoeming, wordt mogelijk dinsdag al gepresenteerd op de bestuursvergadering van het luchtvaartconcern, aldus ingewijden. In het compromis zou de bestaande structuur van de organisatie in tact blijven en Elbers zou tevens worden benoemd tot adjunct-topman bij Air France-KLM, een functie die ook is weggelegd voor het hoofd van luchtvaartmaatschappij Air France.

Machtsstrijd

Schiphol

Met het compromis is alle onrust waarschijnlijk nog niet voorbij. Volgens La Tribune is er nog geen besluit genomen over het benoemen van een hooggeplaatste concerndirecteur in de raad van commissarissen van KLM. Er gaan al een tijdje geruchten dat Air France-KLM-topman Ben Smith dat zou ambiëren. Maar directie en ondernemingsraad van KLM willen niet dat de hoogste baas van het moederbedrijf zich in Nederland ook nog als commissaris met de gang van zaken kan gaan bemoeien. La Tribune stelt dat ook Anne-Marie Couderc, de voorzitter van Air France-KLM, nog een optie kan zijn.