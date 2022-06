KLM houdt Schiphol verantwoordelijk voor financiële impact maatregelen

Voorlopig akkoord over nieuwe EU-wet minimumlo­nen

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben vannacht een akkoord bereikt over een Europees, maar per land in hoogte verschillend, minimumloon. Daarvan moet je voortaan ‘een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden’, aldus Parlementsonderhandelaar Agnes Jongerius.

7 juni