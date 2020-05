KLM in de fout: extra schadevergoeding voor ontslagen begeleidster van vips

De vip-begeleidster was bijna vier decennia in dienst bij KLM, maar de laatste jaren lag ze flink overhoop met haar werkgever. De bom barstte nadat de vrouw in een interne mail klaagde over het soort klanten waarmee ze moest werken. Daarin schreef ze dat ze tegen wil en dank ‘pornosterren, rappers, stonede kindersterren en dronken beroemdheden’ moest begeleiden.

,,Dan laat ik onze viervoetige passagiers nog buiten beschouwing. Volgens mij zijn wij onze doelgroep ver voorbij geschoten”, brieste de vrouw in de mail. Ze wilde haar klanten echter nog steeds op een ‘professionele en adequate’ wijze behandelen en vroeg aan KLM of ze een hiervoor een speciale cursus kon volgen. De luchtvaartmaatschappij wilde daar niets van weten. Sindsdien verslechterde de relatie tussen de partijen.

Prinses Koninklijk Huis

In de maanden daarop kwamen er niet alleen klachten van diverse belangrijke passagiers binnen, maar ook van de leidinggevende van KLM’s VIP Centre. De vrouw zou zich negatief en agressief opstellen tegenover collega’s en zou ook in discussie gegaan zijn met een klant, wat in haar functie niet is toegestaan. Ze zou bovendien slecht werk hebben verricht toen ze een niet nader genoemde ‘prinses van het Koninklijk Huis’ moest ophalen. Ze zou onder meer te laat zijn gekomen.

De vip-begeleidster kreeg hiervoor een officiële waarschuwing. De relatie tussen de vrouw en haar werkgever kwam hierdoor nog meer op gespannen voet te staan. De vrouw voelde zich naar eigen zeggen geterroriseerd, gekleineerd en onheus bejegend. De bedrijfsarts bevestigde dat de ‘schurende arbeidsverhouding’ haar gezondheid op een slechte manier aan het beïnvloeden was. In het najaar van 2017 meldde de vrouw zich dan ook voor een langere periode ziek.

Andere conclusie

KLM wilde niet meer verder met de werkneemster en besloot in 2019 de arbeidsovereenkomst te ontbinden als gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter in Amsterdam oordeelde wel dat de maatschappij haar een ontslagvergoeding van 70.000 euro moet betalen. Een schadevergoeding die de vrouw daarbovenop eiste was niet nodig, omdat KLM niet verwijtbaar had gehandeld, zo oordeelde de rechter. Daar is de vrouw - zo blijkt nu - succesvol tegen in beroep gegaan.

Het Amsterdamse gerechtshof komt tot een andere conclusie als de kantonrechter en oordeelt dat KLM wel degelijk ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld door de vrouw ‘onnodig onder druk te zetten en daarmee een verstoorde arbeidsverhouding te creëren’. Bovendien konden meerdere collega’s zich herkennen in de klachten, al konden zij zich niet vinden in de woorden van de ex-werkneemster.

Claim van 4 ton

Volgens het gerechtshof maakt de voormalige begeleidster daarom aanspraak op een extra schadevergoeding van 75.000 euro, bovenop de ontslagvergoeding die ze al eerder kreeg. Het bedrag van de schadevergoeding valt overigens een stuk lager uit dan de vergoeding die de vrouw eiste; zij hoopte van haar voormalige werkgever een bedrag van 4 ton te kunnen ontfutselen.