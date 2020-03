KLM kan personeel behouden dankzij steunmaatregelen kabinet

KLM zal gebruikmaken van het zogeheten Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), zo is het bedrijf overeengekomen met de vakbonden. Dit betreft een noodregeling die in ieder geval de komende drie maanden de landelijke regeling werktijdverkorting vervangt. Ook is afgesproken dat de uitkering van de winstdeling aan het personeel en de variabele beloningen voor de top van het bedrijf worden uitgesteld, van april tot oktober.

Hard geraakt

De luchtvaart is enorm hard geraakt door de effecten van het het coronavirus en moet alle zeilen bijzetten om overeind te blijven. Daar waar andere luchtvaartmaatschappijen besloten om hun vloot volledig aan de grond te houden en medewerkers onbetaald naar huis te sturen, heeft KLM ervoor gekozen door te blijven vliegen. Vanwege de virusuitbraak is het aantal vluchten van KLM wel al met zo’n 50 procent afgenomen. Voor de komende weken wordt een verdere daling van 70 tot ongeveer 90 procent voorzien.

KLM wil komende tijd zo veel mogelijk mensen echt aan het werk te houden. Door de nieuwe regeling van de overheid kan het bedrijf voor weggevallen omzet een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90 procent van de totale loonsom. Maar hoe alles precies in de praktijk geregeld wordt, zal voor iedere divisie sterk verschillen. Op sommige plaatsen in het bedrijf kan ander of aanvullend werk gedaan worden, terwijl op andere plaatsen er echt helemaal geen productie is. Veel projecten zijn inmiddels ook gestopt omdat zaken bij veel leveranciers en externe partijen stilliggen. Loonkosten vormen ongeveer een derde van de totale kosten van KLM.