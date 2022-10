KLM liep in derde kwartaal 175 miljoen euro mis door problemen op Schiphol

De problemen op Schiphol hebben KLM 175 miljoen euro gekost. De luchtvaartmaatschappij blijft ook in het winterseizoen last houden van ‘moeilijke operationele omstandigheden’ door de personeelsproblemen op het Amsterdamse vliegveld, al was het resultaat in het derde kwartaal goed. Dat verwacht topvrouw Marjan Rintel. Het bedrijf heeft zelf ook te maken met een hoog verzuim na de coronatijd en een zeer hectische zomer.

Rintel sprak haar verwachtingen uit in een toelichting op de resultaten over het derde kwartaal. Daarin voerde KLM ondanks problemen op Schiphol meer vluchten uit, werden meer passagiers vervoerd (zo'n beetje gelijk aan het derde kwartaal van 2019, voor de coronapandemie) en zette de luchtvaartmaatschappij opnieuw winst (443 miljoen euro) in de boeken. Aan dat goede nieuws zat ook een keerzijde.

De problemen op Schiphol hebben luchtvaartmaatschappij KLM 175 miljoen euro gekost. Dochtermaatschappij Transavia speelde ook nog eens 55 miljoen euro kwijt. Het merendeel van die bedragen was te wijten aan gemiste inkomsten, maar KLM was ook geld kwijt aan de compensatie van passagiers van wie een vlucht werd geannuleerd. KLM was 30 miljoen euro kwijt aan die compensatie. De resterende 145 miljoen euro bestond uit misgelopen inkomsten.

Door te weinig personeel op Schiphol, met name bij de beveiliging, werden sinds juli maximale aantallen passagiers ingesteld. Dat betekende dat er vluchten geschrapt moesten worden. Daarnaast werden er vluchten verplaatst naar andere luchthavens zoals Rotterdam The Hague Airport. Ook verkocht KLM minder tickets aan uit Nederland vertrekkende passagiers.

Quote Minder personeel eist een tol en dat ga je merken Marjan Rintel, KLM

Topvrouw Rintel vindt het ‘heel vervelend dat we onze klanten niet de service hebben kunnen bieden die ze verwachten en waar wij voor staan’. ,,Ons personeel heeft ook een heel moeilijke situatie meegemaakt in de zomer”, legt Rintel uit. Zo moesten er regelmatig roosters worden omgegooid en veel problemen voor reizigers worden opgelost. Daarnaast is er ook gewoon minder personeel bij de luchtvaartmaatschappij. ,,Dat eist een tol en dat ga je merken”, aldus de topvrouw.

KLM is zelf ook bezig om meer personeel aan te nemen, maar dat biedt pas over enkele maanden soelaas. ,,We hebben inmiddels tussen de tweehonderd en driehonderd mensen aangenomen. Die moeten natuurlijk nog opgeleid worden, maar geven ons daarna wat meer ruimte.”

Coronajaren

Met die ruimte kan KLM bijvoorbeeld meer vluchten uit gaan voeren naar China, dat meer internationale vluchten toe zal staan, en Japan. Dat land opende de grenzen weer voor buitenlandse reizigers. ,,Azië loopt qua herstel van de luchtvaart nog erg achter, dus dat is goed nieuws”, meent financieel directeur Erik Swelheim. Om daar meer op te kunnen vliegen moet KLM mogelijk moeilijke keuzes maken. ,,We zullen wellicht de extra vluchten die we naar Noord-Amerika uitvoeren deels terugdraaien.”

Voor de komende maanden blijft er namelijk meer vraag naar vluchten dan aanbod, zelfs met de hoge inflatie. ,,We zien nog geen verzwakking van de vraag”, constateert Swelheim. ,,Mensen willen na de moeilijke coronajaren weer vliegen”, vult Rintel hem aan. ,,Wij willen ze weer vervoeren en dat ze de service krijgen die ze verdienen. Daar werken we hard aan.”

Bekijk onze economievideo’s in onderstaande playlist: