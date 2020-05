KLM maakt alle vouchers 15 procent meer waard

In strijd met wet

Volgens het Europees passagiersrecht moet een reiziger kunnen kiezen of hij zijn geld terugkrijgt of omboekt bij een geschrapte vlucht. Verschillende Europese landen hebben de afgelopen tijd het gebruik van een voucher als enig alternatief toegestaan. Ook Nederland. Dat is in strijd met de wet, benadrukte de Europese Commissie.