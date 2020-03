KLM schrapt tot 2000 banen: ‘Impact van het coronavirus is enorm’

KLM wil het aantal voltijdsbanen met 1500 tot 2000 verminderen, wegens moeilijkheden in de luchtvaart door het coronavirus. Om dezelfde reden wil de luchtvaartmaatschappij werktijdverkorting aanvragen voor al haar personeel in het tweede kwartaal. Dat staat in een mededeling van KLM aan medewerkers.

..De impact van het coronavirus op de luchtvaart en KLM is enorm en de situatie verandert en verslechtert voortdurend’’, staat in de factsheet met noodmaatregelen. ,,Het is duidelijk dat KLM ingrijpende maatregelen moet nemen om deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden.’’

Het schrappen van arbeidsplaatsen is een van de maatregelen die KLM direct heeft ingevoerd. Ook vermindert de luchtvaartmaatschappij per direct de investeringen met 300 tot 400 miljoen euro. Over de werktijdverkorting wordt nog overleg gevoerd met de ondernemingsraad en vakbonden. Dat geldt ook voor een voorstel om het uitbetalen van een winstdeling aan werknemers op te schorten.

Michiel Wallaard, onderhandelaar van CNV Vakmensen reageert met gemengde gevoelens: ,,We hebben begrip voor de uitzonderlijk moeilijke situatie waarin het bedrijf nu verkeert. Dat gaat de KLM’ers erg aan het hart. Tegelijkertijd zijn het ingrijpende voorstellen waar KLM nu mee komt. We gaan hierover met onze leden in gesprek.’’