KLM stelt afgesproken loonsverhoging uit, FNV overweegt kort geding

Is dit hét moment om de hypotheek over te sluiten?

12 augustus Het aantal Nederlanders dat de hypotheek oversluit bij een andere geldverstrekker, is afgelopen jaar explosief gegroeid. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 114.000 hypotheken verstrekt. Dat is het hoogste aantal in één kwartaal sinds 2008. Is dit nog steeds zo'n goed moment?