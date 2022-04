KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen

De luchtvaartmaatschappij vraagt mensen in de sollicitatieprocedure of ze gevaccineerd zijn. ,,Dat is een eis”, bevestigt een woordvoerder van KLM. De timing lijkt bijzonder, nu de coronamaatregelen van tafel zijn. Maar KLM ziet zich genoodzaakt omdat verschillende landen eisen dat de bemanning is gevaccineerd.

Het gaat onder meer om Canada, Brazilië, Colombia, Singapore, Thailand en Suriname. Ook dichterbij huis zijn er verschillende bestemmingen die dit als eis hanteren of een negatief testresultaat willen zien. Het gaat om Italië, Griekenland en Oostenrijk. ,,We vragen volledige inzetbaarheid in het netwerk dat KLM vliegt. Dat is al jaren bij KLM een aanname-eis, omdat we zo de planning van onze vluchten ook in de toekomst rond kunnen blijven krijgen”, voegt de woordvoerder toe.

De eis geldt alleen voor nieuw personeel. Aangezien er in Nederland geen vaccinatieplicht is, kan de luchtvaartmaatschappij bestaande werknemers niet verplichten zich te laten vaccineren. KLM vindt dat de eis voor nieuw personeel moet kunnen: ,,De werkgever mag wel, tot op zekere hoogte, bepalen wie hij aanneemt. Zolang er geen sprake is van discriminatie mogen er eisen gesteld worden in de sollicitatieprocedure.”

Goede zaak

Of dit standhoudt voor de rechter, is volgens arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van juridisch adviseur DAS de vraag. Als ‘hard’ is aan te tonen dat iemand is afgewezen omdat hij niet gevaccineerd is, verwacht hij dat de sollicitant een goede zaak heeft tegen KLM.

Wat iemand vervolgens met die uitkomst kan doen, is maar de vraag. Het zal lastig worden om de baan te vorderen, voert hij aan. Als dat al lukt, begint diegene bij de nieuwe werkgever met vertroebelde arbeidsverhoudingen.

Mocht een van de vakbonden besluiten een collectief proces te starten tegen KLM, is Besselink niet zo zeker van de uitkomst. ,,De kans dat de rechter zegt dat KLM dit niet mag eisen is groot, maar misschien kan KLM toch met succes bepleiten dat er sprake is van een redelijke grond door het aanhalen van de internationale aspecten, het beschermen van passagiers en het rondkrijgen van de roosters.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: