KLM-topman Pieter Elbers: held in Holland, paria in Parijs

Strenge kartelwaak­hond ACM wil wél arme zzp’er helpen

16 februari Kartelwaakhond ACM is bezorgd over de zwakke positie van zzp’ers. De toezichthouder onderzoekt of eenpitters aan de onderkant van de arbeidsmarkt toch de krachten mogen bundelen om zo betere tarieven bij de opdrachtgevers af te dwingen.