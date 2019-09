KLM wil af van vluchten Brussel, maar niet te snel

De maatregel volgt na flinke kritiek vanuit de Tweede Kamer die af wil van korte, milieubelastende vliegroutes als Schiphol-Brussel. De trein is hiervoor een veel beter alternatief, menen veel fracties. Dit voorjaar werd een motie van GroenLinks aangenomen die het kabinet opriep om afspraken te maken met betrokken partijen. Ook regeringspartijen D66 en ChristenUnie stemden voor. Nu komt KLM dus aan de kritiek tegemoet: per 29 maart verdwijnt één van de vijf dagelijkse vluchten. Daar moet het niet bij blijven. ,,KLM heeft de intentie het aantal vluchten tussen Brussel en Schiphol geleidelijk af te bouwen,” laat de luchtvaartmaatschappij vanmiddag weten. Om de afbouw mogelijk te maken komt er een speciale Air&Rail incheck-balie op Schiphol. KLM kijkt bovendien samen met Thalys, NS en Schiphol naar verdere verbeteringen rond de bagageafhandeling.

