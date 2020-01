‘Komst webgigant Amazon veroorzaakt prijzenoorlog in Nederland’

Kamer: Niet zwichten voor druk VS en China rond ASML

16:48 Nederland zit in de maag met de aanvraag van een exportvergunning van een speciale chipmachine van ASML naar China. Waar eerder de Verenigde Staten dreigden met sancties als die vergunning afgegeven wordt, laat nu ook China weten dat weigering niet zonder gevolgen zal blijven. Maar zwichten voor zulke druk is geen optie, klinkt het in de Tweede Kamer.