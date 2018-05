Kopers ontvluchten grote steden - kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

'Tesla misleidt mensen met zijn Autopilot'

23 mei Consumentenorganisaties in de Verenigde Staten beschuldigen Tesla ervan automobilisten te misleiden met uitspraken over de veiligheid en mogelijkheden van zijn Autopilot-technologie. De maker van elektrische auto's zou daarom eens goed onder de loep genomen moeten worden door toezichter Federal Trade Commission (FTC), zeggen Center for Auto Safety en Consumer Watchdog.