KPN draait XS4All-besluit niet terug en lijdt onder mobiele prijzenslag

Mede door de felle mobiele prijzenslag is de omzet van KPN afgelopen jaar bijna 2 procent gekrompen. Toch ging het vanmorgen bij ceo Maximo Ibarra's eerste jaarcijfers vooral over het einde van provider XS4ALL en de (vermeende) gevaren van Huawei.

De ophef rond KPN's besluit om te stoppen met provider XS4All heeft zijn uitwerking niet gemist. Voor de deur van het hoofdkantoor op de Rotterdamse Kop van Zuid staat donderdagmorgen een groepje actievoerders met een groot bord ‘XS4All moet blijven’. Ze delen ze informatieflyers uit aan KPN-medewerkers. Ook is er een appeltaart voor de KPN-woordvoerster die de flyer officieel ontvangst neemt.



De kans dat KPN het begin januari genomen besluit terugdraait is echter nul komma nul, maakt topman Maximo Ibarra vrijwel meteen duidelijk. ,,Wij hebben hier goed over nagedacht. Merken zijn heel belangrijk en XS4All is een belangrijk merk. Het KPN-merk is echter belangrijker.’’



Hij beklemtoont dat KPN afgelopen jaar door de Consumentenbond is uitgeroepen tot beste provider. Ook herhaalde hij dat de 240.000 klanten van XS4All exact dezelfde service en diensten behouden als nu.

Quote XS4All is een belangrijk merk, maar het KPN-merk is belangrij­ker Maximo Ibarra, ceo KPN

Dat de petitie ter behoud van XS4All inmiddels 50.000 keer is getekend, deert hem weinig. ,,Wie zegt dat dat allemaal klanten zijn?’’ Dat het actiecomité wellicht een eigen provider wil oprichten? ,,Tot nu toe hebben we geen enkele impact gezien van ons besluit. Ik verwacht ook niet dat veel klanten weglopen.’’



De ceo probeert de noodzaak van het besluit toe te lichten: in de telecombranche Anno 2019 draait om het aanbieden van gecombineerde diensten: internet, vaste en mobiele telefonie en televisie. ,,Met verschillende merken is die strategie veel moeilijker uit te voeren.’’



Bovengenoemde strategie voert KPN al jaren succesvol uit en wordt gekopieerd door de combinatie Vodafone/Ziggo. Het aantal gezinnen dat internet, televisie, vaste en mobiele telefonie bij het concern afneemt, steeg in 2018 met 91.000. Al 46 procent van de klanten neemt nu zo’n combipakket af. Dat levert KPN veel geld op.



© AD

Desalniettemin waren er afgelopen jaar tegenvallers genoeg. Zo lijdt KPN onder de concurrentieslag op de mobiele markt. Daar scoren T-Mobile en Tele2 met goedkope bundels met onbeperkte data. Door de vele reclameacties van dergelijke concurrenten verloor KPN in het laatste kwartaal van 2018 bijna 20.000 mobiele klanten. Vooral Simyo en Telfort raakten abonnees kwijt.



De zakelijke markt is en blijft verder zorgenkind bij KPN: afgelopen jaar daalden de inkomsten met 2,2 procent. Dankzij de moderne technologie kunnen bedrijven hun telecomdiensten veel goedkoper inkopen en raakt KPN veel inkomsten kwijt.



Door bovengenoemde tegenvallers daalde KPN's omzet vorig jaar naar 5,64 miljard euro, 1,8 procent minder dan in 2017. De nettowinst daalde met 28 procent naar 280 miljoen euro. Dat komt echter vooral door een eenmalige belastingherziening. Anders was de nettowinst op 387 miljoen euro uitgekomen, slechts 3 miljoen minder dan in 2017.

Quote We werken met meerdere leveran­ciers, waaronder Huawei Topman Maximo Ibarra tijdens KPN's jaarcijfers

Huawei

De mindere (financiële) resultaten kregen tijdens de eerste jaarcijfers van de vorig jaar april aangetreden Maximo Ibarra relatief weinig aandacht. De vragen gingen vooral over XS4All en de (vermeende) gevaren van Huawei. De Chinese leverancier ligt in de VS onder vuur. Volgens geheime diensten zou het spioneren via zijn netwerkapparatuur. Inmiddels nemen steeds meer Westerse landen maatregelen en onderzoekt ook het kabinet of Huawei betrokken mag zijn bij de aanleg van 5G.



Ibarra weigert desalniettemin op de impact van een mogelijke ban op Huawei-apparatuur vooruit te lopen. ,,We hebben een multi-vendorbeleid’’, antwoordde hij op herhaaldelijke vragen van journalisten. In gewoon Nederlands: het telecombedrijf werkt standaard met meerdere leveranciers. Bij eventuele sancties kan KPN de risico's spreiden.



Wat zegt het hoofd van uw ict-divisie over de gevaren van Huawei? Ibarra draaide er omheen. ,,Uiteraard praten we met al onze stakeholders, waaronder de overheid’’, zegt hij.



© ANP

