KPN heeft overnamebod van zo'n 18 miljard euro afgewezen

Er klinken al langer overnamegeruchten rondom KPN. Onlangs meldde The Wall Street Journal dat het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak samen een bod aan het voorbereiden waren. Ze zouden zo’n 12,5 miljard euro over hebben voor de Nederlandse marktleider in telecommunicatie. Ook zouden ze voor miljarden aan schulden willen overnemen, waardoor de totale bedrijfswaarde op zo’n 18 miljard euro zou uitkomen.

KPN kwam recent ook in het nieuws vanwege onthullingen in de Volkskrant over een rapport uit 2010 waarin staat dat het Chinese technologiebedrijf Huawei in het verleden klanten van KPN kon afluisteren en klantgegevens kon stelen. Het Agentschap Telecom besloot daarom te gaan kijken of huidige maatregelen van KPN voldoen aan alle eisen voor een veilig netwerk. KPN stelde zelf geen indicatie te hebben dat klanten in het verleden zijn afgeluisterd of dat Huawei klantgegevens heeft ontvreemd.