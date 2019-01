KPN lijdt onder mobiele prijzenslag, draait XS4All besluit niet terug

Mede door de felle mobiele prijzenslag is de omzet van KPN afgelopen jaar bijna 2 procent gekrompen. Toch ging het vanmorgen bij ceo Maximo Ibarra's eerste jaarcijfers vooral over het einde van provider XS4ALL en de (vermeende) gevaren van Huawei.

De zakelijke markt blijft zorgenkind bij KPN: afgelopen jaar daalden de inkomsten met 2,2 procent. Dankzij de moderne technologie kunnen bedrijven hun telecomdiensten veel goedkoper inkopen en raakt KPN veel inkomsten kwijt.



Het concern heeft daarnaast last van de concurrentieslag op de mobiele markt. Daar scoren T-Mobile en Tele2 met goedkope bundels met veel data. De consumentendivisie, KPN's grootste tak, lijdt daaronder: door de vele reclameacties van concurrenten verloor KPN in het laatste kwartaal van 2018 bijna 20.000 mobiele klanten. Vooral Simyo en Telfort raakten abonnees kwijt.



Wat wel lukt is klanten verleiden om meer alles-in-één bundels te nemen. Het aantal gezinnen dat internet, televisie, vaste en mobiele telefonie bij het concern afneemt, steeg vorig jaar met 91.000. Al 46 procent van de klanten neemt nu zo'n combipakket af. Dat levert KPN veel geld op.



Over heel 2018 daalde KPN's omzet desalniettemin naar 5,64 miljard euro, 1,8 procent minder dan het jaar daarvoor. De nettowinst daalde met 28 procent naar 280 miljoen euro. Dat komt echter vooral door een eenmalige belastingherziening. Anders was de nettowinst op 387 miljoen euro uitgekomen, slechts 3 miljoen minder dan in 2017.

Volledig scherm Leden van het actiecomité 'XS4All moet blijven' demonstreerden vanochtend voor de deur van KPN's hoofdkantoor. © AD

Huawei

Tijdens de eerste jaarcijfers van de vorig jaar april aangetreden Maximo Ibarra ging het echter veel meer over het besluit te stoppen met provider XS4All en de (vermeende) gevaren van Chinese Huawei. De Chinese leverancier ligt onder meer in de VS onder vuur. Volgens geheime diensten zou het spioneren via zijn netwerkapparatuur. Inmiddels onderzoekt ook het kabinet of Huawei betrokken mag zijn bij de aanleg van 5G.



Over het laatste weigerde KPN veel los te laten, ondanks herhaalde vragen van journalisten. ,,We hebben een multi-vendorbeleid’’, herhaalde Ibarra. In gewoon Nederlands: het telecombedrijf werkt standaard met meerdere leveranciers. Bij een eventuele ban kan KPN de risico's spreiden. De ceo wil echter niet vooruitlopen op de impact van zo'n maatregel.



Wat zegt het hoofd van uw ict-divisie over de gevaren van Huawei? Ibarra draaide er omheen. ,,Uiteraard praten we met al onze stakeholders, waaronder de overheid’’, zegt hij.

Quote XS4All is een belangrijk merk, maar het KPN-merk is belangrij­ker Maximo Ibarra, ceo KPN

Stoppen XS4All staat vast

Waar de Colombiaanse Italiaan niet omheen draaide was het stoppen met XS4All en het tumult er omheen. Voor KPN's hoofdkantoor op de Kop van Zuid stond een groepje actievoerders met een grote ‘XS4All moet blijven’ banner.



Ibarra en financiële man Jan Kees de Jager zeggen heel goed nagedacht te hebben over dat besluit. ,,Merken zijn heel belangrijk en XS4All is een belangrijk merk. Het KPN-merk is echter belangrijker.’’



Volgens Ibarra draait het tegenwoordig in de telecombranche om het aanbieden van gecombineerde diensten: internet, vaste en mobiele telefonie en televisie. ,,Met verschillende merken is die strategie veel moeilijker uit te voeren.’’



Dat de petitie om XS4All te behouden inmiddels 50.000 keer is getekend, lijkt hem weinig te doen. ,,Wie zegt dat dat allemaal klanten van XS4All zijn?’’ Dat het actiecomité misschien een eigen provider wil oprichten? ,,Tot nu toe hebben we nog geen enkele impact gezien van ons besluit. Ik verwacht ook niet dat veel klanten weglopen.’’

Volledig scherm Ceo Maximo Ibarra licht de jaarcijfers van KPN toe. © ANP

Emoties

Hij beklemtoont dat het KPN-merk sterk is en het bedrijf afgelopen jaar door de Consumentenbond werd uitgeroepen tot beste provider. Ook herhaalde hij dat de 240.000 klanten van XS4All exact dezelfde service en diensten behouden als nu.



Wel zegt Ibarra alle emoties rond XS4All goed te begrijpen. Ook erkende hij dat het een aanzienlijke tijd kan vergen om alle XS4All-klanten onder te brengen bij KPN. Nu de provider over een eigen infrastructuur beschikt, is dat technisch een gecompliceerde operatie. Binnen KPN spreken ingewijden van een periode van een tot twee jaar, maar Ibarra weigert een termijn te noemen.



Financiële man Jan Kees de Jager, zelf komt hij uit de ict, zei geheel achter het besluit te staan. Hij bekende zelf van XS4All internet te hebben afgenomen. ,,Ook was ik er met mijn ict-bedrijf klant. En ik was een hele blije klant. Na twintig jaar zijn KPN en XS4All al behoorlijk naar elkaar toegegroeid, dit is echt het beste besluit.’’

