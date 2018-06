KPN voert vrouwenquotum opnieuw in

,,We willen minstens 30 procent vrouwen in de top," stelt nieuwe ceo Maximo Ibarra onomwonden in de nieuwe interne glossy 'De Max'. In het blad, een initiatief van KPN's vrouwennetwerk, vraagt het concern aandacht voor meer vrouwen en diversiteit in het senior management.



,,Om dit doel te bereiken hebben we een verplicht beleid geïmplementeerd. De shortlist voor een [hoge] job moet uit minstens vijftig procent vrouwelijke kandidaten bestaan. Dat we een technisch georiënteerd bedrijf zijn is geen reden voor excepties."



KPN startte met het vrouwenquotum in 2009 onder toenmalig topman Ad Scheepbouwer, nadat jarenlange pogingen om het aantal vrouwen te verhogen niet werkten.



Onder opvolger Eelco Blok verdween het beleid langzaam, ondanks dat het resultaat kende. KPN reorganiseerde fors, het quotum leidde bovendien tot interne kritiek: hoogopgeleide allochtone mannen zouden de dupe zijn. ,,We hanteren sinds anderhalf tot twee jaar geen specifiek vrouwenquotum meer," zei programmamanager diversiteit Jasper Rynders in 2014.