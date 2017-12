Kwart Nederlanders laat de biefstuk wat vaker staan, maar niet te fanatiek

Dat blijkt uit onderzoek van ING. Echte trendsetters zijn we overigens niet, ook in de rest van Europa is er een groeiend besef dat (een grote) vleesconsumptie ook zijn nadelen kent. Omdat de meerderheid van de Nederlanders wel bijzonder gehecht is aan zijn gehaktbal en speklapjes, verwacht ING dat er in 2018 slechts drie procent minder vlees gegeten zal worden in Nederland. De redenen om minder vlees te eten verschillen overigens per land, zegt Thijs Geijer, sectoreconoom Food bij ING. ,,In Duitsland is dierenwelzijn een belangrijke reden om te minderen. Als je voor heel Europa kijkt, is de eigen gezondheid de belangrijkste reden minder vlees te eten.’’ De aandacht voor milieu heeft waarschijnlijk te maken met de discussies in Nederland over het mestoverschot, weidevogels en CO2 uitstoot.

Varkensvlees

In Nederland draait de discussie vooral om vlees. ,,Zuivel en eieren staan veel minder ter discussie'', aldus Geijer. Dat is begrijpelijk, want de Nederlandse consument laat makkelijker zijn varkensvlees staan, dan kaas of eieren. Ook kost het de consument meer moeite om van kip af te blijven dan van vis bijvoorbeeld. De trend om minder dierlijke producten te eten kan een bedreiging voor de vee- en zuivelsector worden. Die is goed voor 350 miljard euro per jaar in de EU. Maar er zijn ook kansen volgens Geijer. ,,Er is een markt voor alternatieven voor vlees. En daar kan de Nederlandse voedingssector met haar kennis en technologie van profiteren.’’

Vleesvervangers

Die stelling onderschrijft Jaap Korteweg, directeur van de Vegetarische Slager, het bedrijf dat aan de weg timmert met plantaardige vleesvervangers. ,,Alleen in Nederland groeit de markt voor vleesvervangers al met meer dan 15 procent.’’



Ook in het buitenland is er veel belangstelling. ,,We stonden onlangs op een grote foodbeurs in Duitsland en daar kregen we bezoekers van over de hele wereld die interesse hebben in ons product. Ook grote bedrijven uit de VS verbaasden zich er over dat zo’n klein bedrijf zo’n goede producten heeft. Nederland is groot in de vleesindustrie, maar ook op de markt voor vleesvervangers.’’



Korteweg roemt de kennis en infrastructuur in Nederland. ,,In Wageningen is, mede op ons initiatief, zelfs een hoogleraar die zich bezighoudt met vleesvervangers. Nederland heeft echt een unieke positie. Vleesvervangers bieden een enorme kans op een nieuw succesvol exportproduct.’’