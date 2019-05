Kwartaalverlies Uber komt uit op 1 miljard dollar

Zelfs Quote moet erkennen: Azi­mi-broers horen bij rijkste ‘jongeren’ van het land

30 mei Een lange neus trekken? Zo willen ze het niet noemen. Maar het is natuurlijk wel leuk dat magazine Quote - het blad dat jarenlang nogal denigrerend over hen schreef - nu de Aardenburgse broers Azimi een plek moet geven in de ‘jonge miljonairs top 100'. De broers staan met een gezamenlijk vermogen van 22 miljoen euro op nummer 79 en 80.