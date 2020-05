Kwartaalwinst ING zakt fors door coronacrisis

De winst van ING is in het eerste kwartaal flink gekelderd als gevolg van de coronacrisis. Net als andere grote banken zag het financiële concern zich genoodzaakt veel geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald.

ING hield onder de streep 670 miljoen euro over, ruim 40 procent minder dan een jaar eerder. Er ging in totaal 661 miljoen euro naar de stroppenpot. Daarmee presteerde de bank ING nog wel beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Zij gingen volgens een peiling door persbureau Bloomberg gemiddeld uit van een resultaat van iets minder dan 411 miljoen euro.

De coronacrisis raakt ING sterk. Vanwege de economische neergang en onzekerheid die gepaard gaan met alle coronamaatregelen dreigen veel klanten in problemen te komen. Vandaar dat ING geld apart moest zetten. Ook heeft de bank meer dan 100.000 klanten betalingsuitstel gegeven, om hen te helpen om door deze moeilijke periode te komen.

Marges opgekrikt

ING slaagde er wel in om zijn rente-inkomsten op peil te houden, ondanks de aanhoudend lage rentes. Zo werden de marges op hypotheken iets opgekrikt. Ook liepen de inkomsten uit commissies op. De totale baten liepen op jaarbasis met ruim 1 procent terug tot 4,5 miljard euro.

,,Hoewel we ons nu in een periode van grote onzekerheid bevinden, blijf ik vol vertrouwen over de toekomst van ING”, aldus topman Ralph Hamers. Recent kwamen al diverse andere grote banken met hun kwartaalcijfers. Daarbij werden door de financiële concerns ook miljarden euro’s opzij gezet voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden.

Opvolger