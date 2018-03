Laswedstrijd aangekondigd met pikant plaatje; 'absurd en ongepast'

Een poster met een sexy vrouw om een laswedstrijd voor vmbo-leerlingen te promoten is in het verkeerde keelgat geschoten van organisaties die juist méér vrouwen in de techniek willen. ,,Dit is absurd.''

Op de poster staat een vrouw - uitgerust met lashelm - uitdagend, in minimale kleding (geen beschermend pak dus) en in een welgevallige pose. Met de flyer dacht het technisch bemiddelingsbureau Westmore de aandacht te vestigen op de voorrondes voor de jaarlijkse laswedstrijden. Westmore sponsort deze rondes voor de regio Zuid.

De promotie pakte echter iets anders uit dan gehoopt. Het VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek - warm pleitbezorger om meer meisjes voor het technisch beroep te laten kiezen - spreekt van 'puur seksisme'.

,,Dit is echt absurd'', reageert Cocky Booij, directeur VHTO. ,,Ongelooflijk dat een bedrijf zo’n vrouwonvriendelijke actie bedenkt. Hier gaat het imago van de techniek als branche die juist ook meer vrouwen willen werven! Morgen is het Internationale Vrouwendag. Dit toont maar aan: we zijn er nog lang niet.''

De directeur van het technisch bemiddelingsbedrijf – hij heeft zijn fiat gegeven aan de poster - zegt er niet zo zwaar aan te tillen. ,,Ik vond het juist wel grappig'', zegt directeur Franklin van den Brand.

,,Er is een schrijnend tekort aan vaklieden. Met deze poster willen wij een steentje bijdragen aan meer meisjes in de technieksector. Het idee was om aandacht te trekken. Het had net zo goed een andere afbeelding kunnen zijn, zoals een teddybeer.''

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL), dat de landelijke wedstrijden organiseert, vindt de foto 'ongepast'. In een reactie zegt NIL zich hiervan te distantiëren. ,,Dit is geen positief beeld voor vrouwen in de lastechniek'', reageert Bram van der Valk

Het Summa College, een ROC uit Eindhoven, sluit zich daarbij aan. Het opleidingsinstituut zegt onaangenaam verrast te zijn door deze actie. ,,We voelen ons overvallen en nemen hier afstand van. We maken ons hard om vrouwen aan te trekken, het is vervelend dat vrouwen zo worden neergezet'', zegt woordvoerder Doortje Cornelissen.