‘Leer van de crisis: hogere vermogensbelasting en lagere loonbelasting en btw’

hoogleraren ‘Huidig coronabe­leid is enorme schade aan economie, horeca, cultuur en zorg niet waard’

24 oktober Nederland moet radicaal anders na gaan denken over zijn corona-aanpak, stellen hoogleraren Rudi Westendorp en Marli Huijer. Ze pleiten voor een nationaal corona-akkoord, waarin het redden van levens niet meer de enige belangrijke doelstelling is. ,,We moeten weer leren accepteren dat de dood bij het leven hoort.”