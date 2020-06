Lege schappen bij Action door leveringsproblemen en run op producten

Action kampt met leveringsproblemen waardoor een deel van de schappen leeg is. De problemen zijn onder meer ontstaan doordat distributiecentra wekenlang stillagen door corona. Tegelijkertijd zijn leveringen uit China vertraagd. Ook zag Action de afgelopen weken een run op bepaalde producten die erg in trek zijn in coronatijd, zoals schoonmaakproducten en klusspullen.

Onder meer de distributiecentra in Frankrijk, Duitsland en Polen lagen wekenlang stil of draaiden op veel lagere capaciteit. Action moest in totaal 900 winkels sluiten.

Daarnaast meldt het hoofdkantoor dat ze de afgelopen weken in de winkels in Nederland een run op bepaalde producten zagen. ,,Er was veel vraag naar producten die veel in het huis worden gebruikt, zoals spullen om te klussen, om thuis te sporten, om schoon te maken en spullen om jezelf en de kinderen thuis te vermaken, zoals bijvoorbeeld schilderspullen. Het koopgedrag is de afgelopen weken veranderd.”

Toen België en Frankrijk op 11 mei de lockdownmaatregelen weer versoepelden, ontstonden logistieke problemen. Action hoorde pas kort van tevoren dat het weer open mocht. Op dat moment stonden de magazijnen in de distributiecentra nog vol met paasartikelen van vóór de corona-uitbraak.

Volledig scherm De Action in Gorinchem. © ANP

China

Daarnaast is de winkelketen voor een groot deel afhankelijk van leveringen uit China. Action koopt een deel van zijn producten rechtstreeks in China. De rest koopt het via Europese bedrijven die daarvandaan importeren. Met name de leveringen bij die importeurs lopen vertraging op.

Om de problemen binnen de perken te houden, besloot Action om de voorraden over Europa te verdelen. Zo bevoorraadt een Nederlands distributiecentrum in Limburg nu tijdelijk een aantal Franse winkels. Dit distributiecentra was al verantwoordelijk voor een groot deel van de bevoorrading van winkels in België.

Deze noodgreep moet lege winkels voorkomen, dat lukt deels. Volgens Action zijn de winkels wel een stuk slechter bevoorraad dan normaal, maar volgens het Noord-Hollandse bedrijf is er ‘nog wel steeds heel veel voorraad.’ Het bedrijf kan zich alleen niet houden aan het streven om bijna 100 procent van zijn assortiment op voorraad te hebben.

Wanneer de bevoorrading van de winkels weer volledig normaal is, is moeilijk te zeggen. Verwacht wordt dat het binnen een een paar weken ‘wel weer op de rit is’.