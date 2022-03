Lege schappen dreigen in supermarkten door grotere kostenstijgingen bij fabrikanten

Voedselfabrikanten willen met supermarkten opnieuw om tafel om te onderhandelen over de prijzen van hun goederen. Als ze niet meer worden betaald, zullen producten mogelijk niet meer in de schappen liggen. Dat stelt supermarktexpert Sebastiaan Schreijen van de Rabobank.

Volledig scherm Sebastiaan Schreijen, senior analist Food en Agri bij Rabobank. © Eigen foto ,,Iedereen zal wel terug moeten naar de onderhandelingstafel”, reageert hij. ,,De huidige kostenstijgingen zijn niet meegenomen in de afspraken die de supermarkten en leveranciers de afgelopen maanden hebben gemaakt.”



Volgens de Rabo-expert zullen de gesprekken ditmaal onder een ander gesternte plaatsvinden dan eerder dit jaar. Overigens verliepen die gesprekken toen soms ook al stroef, met als gevolg hier en daar lege schappen. Zo lag Albert Heijn bijvoorbeeld met Nestlé in de clinch en Jumbo met Kellogg’s.

Schreijen verwacht dat voedselfabrikanten hun producten niet meer zullen leveren als de supermarkten weigeren meer te betalen vanwege de kostenstijgingen. ,,Het kan zo zijn dat straks bepaalde producten niet meer in de schappen liggen.”

Extreme prijsstijging

Heet hangijzer is volgens hem de extreme prijsstijging van zonnebloemolie, waarvan Oekraïne de belangrijkste leverancier is. In veel producten, van koek en chips tot margarine, is dit verwerkt.

,,Iedereen heeft het over Oekraïne als de graanschuur van Europa, maar we vergeten dat andere dingen minstens zo belangrijk zijn. Neem zonnebloemolie of veevoer en kunstmest. Het idee dat alleen brood duurder wordt, doet afbreuk aan wat er werkelijk speelt. De prijzen zullen breed stijgen.”

Die vrees deelt Henk Hofstede, retailexpert van ABN Amro. Volgens hem is het wel de vraag of supermarkten helemaal meegaan in de eisen van de leveranciers. Hofstede: ,,Je ziet dat supermarkten door stevige concurrentie minder geneigd zijn prijsstijgingen door te voeren. Dat komt mede doordat consumenten alert zijn op prijsverhogingen en de supermarkten willen niet dat hun klanten weglopen naar de concurrent.”

Paniek

Reden voor paniek is er volgens Hofstede niet. Alles is vooralsnog voorradig, benadrukt hij. ,,We moeten er alleen wel rekening mee houden dat de voedselprijzen verder zullen stijgen, indien voedselproducenten hun oplopende kosten gaan doorberekenen”, voegt hij eraan toe.

Vooralsnog zijn er geen tekorten in de supermarkten zegt ook Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) maar de supermarktkoepel sluit niet uit dat dit op een bepaald moment wel kan gebeuren. Mocht de crisis langer duren, dan kunnen grondstoffen voor voedselproductie minder beschikbaar komen. ,,De boeren, de industrie en de retail zien allemaal de kosten stijgen en bereiden zich voor op verminderde beschikbaarheid”, aldus zegsvrouw Lisa Martis.

