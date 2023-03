Leids bedrijf Pharming heeft tientallen miljoenen op rekeningen bij failliete Silicon Valley Bank staan

Nu is er heel anders nieuws, namelijk over de miljoenen die het bedrijf heeft staan op rekeningen bij Silicon Valley Bank en de Britse tak, SVB UK. Volgens Amerikaanse media is het omvallen van Silicon Valley Bank het grootste faillissement sinds de kredietcrisis van 2008. Vorig week haalden spaarders massaal hun spaargeld van de bank.

Verzekerde bedragen

Of Pharming meer geld kan terugkrijgen of zelfs alle tegoeden, hangt af van eventuele regelingen van de Amerikaanse en Britse overheden of een verkoop van SVB aan een andere bank. De Amerikaanse toezichthouder FDIC liet al weten rekeninghouders met onverzekerde tegoeden een percentage van hun eigendommen uit te gaan betalen komende week. Maar de Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat als er geen koper kan worden gevonden, de Amerikaanse overheid zelfs alle tegoeden zou willen verzekeren. Een redding van SVB zelf is uitgesloten, gaf minister van Financiën Janet Yellen al aan.