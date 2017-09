Leidt getouwtrek om Funda tot einde traditionele makelaar?

Dit wilt u ook kunnen (vinden) op Funda

Zou het niet geweldig handig zijn om op Funda ook te zien voor welk bedrag een woning uiteindelijk is verkocht? Net als de gemiddelde prijs per vierkante meter in een buurt? Het is heel interessant om te weten hoe de waarde van woningen in de omgeving zich over de langere termijn heeft ontwikkeld. En of er veel kapers op de kust zijn.

Meer vertellen

Hoeveel mensen zoeken in deze buurt momenteel een vergelijkbare woning? Ook over de omgeving valt veel meer te vertellen dan Funda nu doet. Hoe is de bereikbaarheid van de buurt met het openbaar vervoer? Welke scholen zijn er en kun je je kinderen daar met een gerust hart naartoe sturen? Is het niet ook handig als u zelf uw huis op Funda kunt zetten? En als koper direct contact kunt leggen met de verkoper?

Makelaarsland (ook lid van de NVM) leert Nederland dat je als verkoper prima zelf bezichtigingen kun doen en foto's kunt aanleveren. Als je die ook zelf kunt uploaden op Funda, waar heb je dan nog een dure makelaar voor nodig?