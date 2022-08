Leo vertelt dat hij ’s nachts is bezocht door een buitenaards figuur dat hem een opdracht gaf

Topvrouw KLM voorspelt dat personeels­te­kor­ten in luchtvaart nog lang te merken zullen zijn

Hoewel de problemen op Schiphol afnemen, zullen de gevolgen van de personeelstekorten in de luchtvaart net als elders in de maatschappij nog lang te merken zijn. Dat verwacht de nieuwe KLM-topvrouw Marjan Rintel. ,,We zijn bezig rust en stabiliteit te creëren. Is het goed genoeg? Nee, dat is het nog niet, maar het gaat elke week beter.”

29 juli