Leuker kan de Belastingdienst scheiden niet maken...

Amerikaans bedrijfsle­ven verwerpt oproep Trump om China te verlaten

1:26 De uitlatingen van president Donald Trump over China zijn bij het Amerikaanse bedrijfsleven in het verkeerde keelgat geschoten. De Amerikaanse Kamer van Koophandel (US Chamber of Commerce) verwierp de opmerking van de president dat Amerikaanse bedrijven maar beter op zoek kunnen gaan naar alternatieven voor productie in China.