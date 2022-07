Liever geen kunstmest meer, maar kunnen we wel zonder?

“We zitten letterlijk in de shit”, zei Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) onlangs nog in de talkshow Op1. Nederland telde in 2021 maar liefst 99,9 miljoen kippen, 11,4 miljoen varkens, en 3,8 miljoen runderen. In de stallen, waar die dieren leven, komt ammoniak vrij uit hun poep en plas. Dat is slecht voor de biodiversiteit in stikstofgevoelige natuurgebieden: de mest bevordert de groei van grassen en bomen die de heidestruiken, en daarmee ook de dieren die daarbij horen, verdringen. Ziedaar de stikstofcrisis.